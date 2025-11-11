MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ρουμανία: Εντόπισε πιθανά θραύσματα από drone μετά από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Πιθανά θραύσματα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντόπισε η Ρουμανία 5 χιλιόμετρα εντός των συνόρων της μετά από ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικά λιμάνια του ποταμού Δούναβη, δήλωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας.

Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη και ο πληθυσμός της περιοχής ειδοποιήθηκε να βρει καταφύγιο, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η Ρουμανία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει δει επανειλημμένα θραύσματα ρωσικών drones να πέφτουν στο έδαφός της και να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της.

