Ρουκέτες της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ λόγω της “παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός”

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».

Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30».

Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ημέρα εθνικού πένθους η 9η Απριλίου στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με σχεδόν διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη 8/4.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

