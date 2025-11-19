MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσικό σφυροκόπημα με 470 drones και 48 πυραύλους: 19 νεκροί και 66 τραυματίες στη δυτική Ουκρανία

THESTIVAL TEAM

Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 66 τραυματίστηκαν (μεταξύ τους 16 παιδιά) από ρωσικό πλήγμα στην Τερνοπίλ, στη δυτική Ουκρανία, δήλωσαν οι τοπικές Αρχές στην τελευταία τους ενημέρωση το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σημειώνεται πως άλλα 45 άτομα έχουν διασωθεί.

«Στην Τερνοπίλ, πολυκατοικίες εννέα ορόφων επλήγησαν δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και δυστυχώς εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές μέσων μεταφοράς, πρόσθεσε.

«Κάθε στυγνή επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», σημείωσε, ζητώντας από τους συμμάχους του Κιέβου βοήθεια σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 470 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 48 πυραύλους στην επίθεσή της τη νύχτα, διευκρίνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πόλεμος Ουκρανία

