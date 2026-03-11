MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο – Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες

THESTIVAL TEAM

Ρωσικό drone έπληξε εμπορική επιχείρηση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν πέντε, είπαν τοπικοί αξιωματούχοι.

“Δυστυχώς, υπάρχουν αρχικές πληροφορίες για δύο νεκρούς”, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην επιχείρηση.

Το Χάρκοβο βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία. Άντεξε στο πρώτο κύμα επέλασης των ρωσικών δυνάμεων μετά την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 και έκτοτε αποτελεί συχνά στόχο των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

