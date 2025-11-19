Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις ακτές της Βρετανίας: “Είμαστε έτοιμοι” λέει ο υπ. Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου

Εντείνεται ολοένα και περισσότερο η ανησυχία για τις κινήσεις της Ρωσίας στην Ευρώπη, με πιο πρόσφατο περιστατικό τον εντοπισμό ενός κατασκοπευτικού πλοίου πολύ κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο βρίσκεται το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) στα όρια των βρετανικών χωρικών υδάτων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι.

Ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι είναι η δεύτερη φορά που το πλοίο, με το όνομα Yantar, εμφανίζεται σε βρετανικά ύδατα.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ είπε: «Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στα όρια των βρετανικών υδάτων, βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στη διευρυμένη θαλάσσια ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες.

Πρόκειται για ένα πλοίο σχεδιασμένο για συλλογή πληροφοριών και χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας.

Αποστείλαμε μία φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για να παρακολουθούν και να καταγράφουν κάθε κίνησή του, κατά τη διάρκεια των οποίων το Yantar έστρεψε λέιζερ προς τους πιλότους μας.

Αυτή η ρωσική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, και είναι η δεύτερη φορά φέτος που το πλοίο Yantar πλησιάζει σε βρετανικά ύδατα».

Ο Χίλι πρόσθεσε: «Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: Σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε, και αν το Yantar κινηθεί προς νότο αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».

Υπενθυμίζεται ότι υπ’ ατμόν βρίσκονται τόσο η Πολωνία όσο και η Ρουμανία, με την ανασφάλεια για τις παραβιάσεις από ρωσικά drones να δημιουργεί ανησυχία στην Ευρώπη.