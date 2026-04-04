Ρωσικό drone σκόρπισε τον θάνατο σε αγορά στη Νικόπολη της Ουκρανίας: Πέντε νεκροί και 19 τραυματίες από το πλήγμα
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 άλλοι τραυματίστηκαν από την επιδρομή ενός ρωσικού drone σήμερα το πρωί κατά αγοράς στη Νικόπολη της Ουκρανίας, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Ουκρανία.
«Αυτό είναι ένα ακόμα έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα σε μία ανάρτησή του, στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Καθώς η Νικόπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία περιοχή υπό ρωσική κατοχή σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου, αποτελεί τακτικό στόχο ρωσικών βομβαρδισμών.
Russia struck a market in Nikopol at 9:50 am on 4 April, killing 5 and injuring 19, the Prosecutor General's Office reports— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 4, 2026
The attack followed a 286-drone overnight assault: 260 downed, 11 hit targets. The day before, Russian strikes killed 7, injured 35 in Donetsk and Kherson… pic.twitter.com/I7JM2Y4N7t