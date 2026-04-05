MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Ζημιές υπέστη αγωγός πετρελαίου στο Πριμόρσκ έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones

|
THESTIVAL TEAM

Αγωγός πετρελαίου κοντά στο λιμάνι Πριμόρσκ της Ρωσίας, στη Βαλτική θάλασσα στα σύνορα με τη Φινλανδία, υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι ρωσικές αρχές.

“Συντρίμμια (drones που καταρρίφθηκαν) προκάλεσαν ζημιές σε μέρος του αγωγού πετρελαίου κοντά στο λιμάνι του Πριμόρσκ”, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο, προσθέτοντας ότι ο αγωγός έχει κλείσει και η πυρκαγιά σβήνει μόνη της με ασφάλεια.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 19 drones και από την επίθεση δεν υπάρχουν θύματα, επεσήμαναν οι ρωσικές αρχές.

Το λιμάνι του Πριμόρσκ βρίσκεται μεταξύ των φινλανδικών συνόρων και της Αγίας Πετρούπολης. Τον Μάρτιο άλλη επίθεση της Ουκρανίας με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων, με το Κίεβο να δηλώνει ότι στοχοθέτησε τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Τον τελευταίο μήνα η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στα ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Καρυστιανού: Στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών θα είμαστε πανέτοιμοι

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Ζάχαρη: Έξυπνα κόλπα για να την μειώσετε χωρίς να νιώθετε στέρηση

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

ΑΠΘ: Παρουσία Χριστοδουλίδη η σημερινή εκδήλωση μνήμης για τους εθνομάρτυρες Κύπρου και Πόντου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: “Μουδιασμένο” ξεκίνημα, έχασε έδαφος για τον τίτλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στο ΑΧΕΠΑ σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Αγγελοχώρι – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Χριστίνα Παππά: Πριν κοιμηθώ έκανα την προσευχή μου να βοηθήσει το νεογνό, την άλλη μέρα η νύφη μου μού είπε ότι είναι κάτι παροδικό