ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

|
THESTIVAL TEAM

Μία ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη ρωσική πόλη Κοπέισκ, με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media να δείχνει ότι προήλθε από εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στο Τσελιαμπίνσκ, στα Ουράλια Όρη, μεταδίδει το BBC.

Το περιστατικό προκάλεσε φωτιά μεγάλης έκτασης και, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές που επικαλείται το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, προκάλεσε πολλούς θανάτους. Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Izvestia, σημειώθηκαν δύο εκρήξεις σε μια «βιομηχανική εγκατάσταση» στην πόλη το βράδυ της Τετάρτης, με 12 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί.

Τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις εκρήξεις και τη φωτιά να εκδηλώνονται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου πυρομαχικών.

Ένα από τα βίντεο έχει τραβηχτεί από ένα αυτοκίνητο που περνούσε έξω από το συγκρότημα, ενώ ένα άλλο, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά, καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης.

Η πόλη Κοπέισκ βρίσκεται περίπου 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο μυστηριώδες, καθώς οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση ή τεχνική αστοχία.

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

