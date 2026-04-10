Ρωσία: Πρώην υφυπουργός Άμυνας καταδικάστηκε για διαφθορά από στρατιωτικό δικαστήριο

Ένα ρωσικό στρατιωτικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον Πάβελ Ποπόφ πρώην υφυπουργό Άμυνας σε ποινή 19 χρόνων φυλάκισης για διαφθορά, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σε μία υπόθεση, από μια σειρά ποινικών υποθέσεων που έχουν συνταράξει τα υψηλότερα κλιμάκια διοίκησης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο 69χρονος Ποπόφ συνελήφθη το καλοκαίρι του 2024 για διαφθορά που σχετίζεται με την κατασκευή ενός θεματικού στρατιωτικού πάρκου κοντά στη Μόσχα.

Ρωσία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

