Ρωσία: Πράσινο φως του προέδρου Πούτιν για την αποστολή εφέδρων προκειμένου να υπερασπιστούν τα διυλιστήρια

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επικύρωσε σήμερα έναν νόμο που εξουσιοδοτεί την αποστολή εφέδρων για την προστασία των διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, με φόντο τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον τέτοιου είδους εγκαταστάσεων σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Αυτές οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκαλούν συχνά ζημιές σε εργοστάσια πετρελαίου και φυσικού αερίου και σε αγωγούς που προορίζονται για τη μεταφορά υδρογονανθράκων, οδηγώντας σε μια αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Το κείμενο που υπέγραψε σήμερα ο Πούτιν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να σταλούν έφεδροι «προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των αναγκαίων εγκαταστάσεων», έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης και με αντάλλαγμα μια οικονομική αποζημίωση.

Η Ρωσία είχε επιστρατεύσει τον Σεπτέμβριο του 2022 περίπου 300.000 εφέδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, λίγους μήνες μετά την έναρξη της επίθεσής της εναντίον αυτής της χώρας και σε μια χρονική στιγμή όπου τα στρατεύματά της βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Καμία γενική επιστράτευση δεν είχε εντούτοις κηρυχθεί από την έναρξη του πολέμου, με τον ρωσικό στρατό να προσελκύει εθελοντές υποσχόμενος υψηλές αμοιβές και κοινωνικά πλεονεκτήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσία

