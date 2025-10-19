MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

|
THESTIVAL TEAM

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) επιτέθηκαν σε μονάδα φυσικού αερίου στην περιοχή Ορενμπούργκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, προκαλώντας πυρκαγιά σε ένα τμήμα του, την οποία επιχειρούν να σβήσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Ο Σόλντσεφ είχε αναφέρει νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως ουκρανικά drones είχαν προσπαθήσει να επιτεθούν σε βιομηχανική εγκατάσταση, την οποία δεν είχε διευκρινίσει, στη ρωσική πόλη Ορσκ, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Σε βίντεο που είχε αναρτηθεί τότε στο Telegram, το οποίο δεν είχε καταστεί δυνατό να επαληθευτεί, φαινόταν αντικείμενο να προσκρούει σε εγκατάσταση, η οποία κατονομαζόταν ως το διυλιστήριο πετρελαίου Ορσκνεφτεοργκσιντέζ στην Ορσκ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια κι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο σε μια προσπάθεια να διαταράξει τον εφοδιασμό σε βενζίνη και να στερήσει χρηματοδότηση από τη Μόσχα.

Γάζα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Ο Τσακίρης συνεχάρη τον Κώστα Παπαδόπουλο από το Ωραιόκαστρο για το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Jiu Jitsu

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι δυσχεραίνει τη διαδικασία για μια ειρηνευτική συμφωνία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μαρία Σάκκαρη: Ηττήθηκε 2-0 από την Λέιλα Φερνάντεζ στο Τόκιο με ανατροπή

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχω καλέσει πολύ κόσμο στην εκπομπή και οι περισσότεροι έχουν πει όχι

LIFESTYLE 54 λεπτά πριν

Μάρω Λύτρα: Η τραγουδίστρια του Fame Story παντρεύτηκε για τρίτη φορά – Δείτε φωτογραφία από τον γάμο της

ΥΓΕΙΑ 4 λεπτά πριν

Φωτοβολταϊκό ηλεκτρονικό εμφύτευμα βοήθησε τυφλούς ανθρώπους να ξαναδιαβάσουν