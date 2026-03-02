MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ Σείχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ –Θανί κατά την οποία συζήτησαν την κρίση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, σύμφωνα με το Interfax ,οι πλευρές «εξέφρασαν την ελπίδα για μια σύντομη κλιμάκωση της σύγκρουσης και την επιστροφή σε πολιτικές και διπλωματικές μεθόδους»

Βλαντιμίρ Πούτιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Trannos για την επίθεση στο Ντουμπάι: Γλίτωσα για μία μέρα, έπεσε πύραυλος στα 500 μέρα από εκεί που έμενα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Διακόπηκε η μετάδοση της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης – Στόχος πληγμάτων έγινε η έδρα της στην Τεχεράνη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός για 48 ώρες λόγω Fly Over – Πότε και σε ποιο σημείο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Χαλκιδική: Δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό οι επιχειρήσεις – Ποιες ειδικότητες αναζητούν για πρόσληψη

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ακατάλληλο για πόση το νερό σε κοινότητα του δήμου Λαγκαδά – Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ