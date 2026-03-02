Ρωσία: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ Σείχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ –Θανί κατά την οποία συζήτησαν την κρίση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, σύμφωνα με το Interfax ,οι πλευρές «εξέφρασαν την ελπίδα για μια σύντομη κλιμάκωση της σύγκρουσης και την επιστροφή σε πολιτικές και διπλωματικές μεθόδους»