Ρωσία: Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ λέει ότι ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε φράγμα

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έπληξε ένα φράγμα σε τοπικό ταμιευτήρα, προκαλώντας ζημιές.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram, ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ ανέφερε πως επανειλημμένα πλήγματα μπορεί να πλημμυρίσουν το φράγμα και συνέστησε στους κατοίκους συνοικιών δύο συνοριακών οικισμών, του Σεμπέκινο και της Μπεζλιουντόβκα, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προσωρινή διαμονή αλλού.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ συνορεύει με την ανατολική περιφέρεια Χάρκιβ της Ουκρανίας, και έχει υποστεί επιθέσεις από τις δυνάμεις του Κιέβου μετά το ξέσπασμα του πλήρους κλίμακας πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών το 2022.

Προσώρας δεν υπάρχει σχόλιο από το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ