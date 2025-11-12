Ρωσία και Καζακστάν συμφώνησαν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους στον πετρελαϊκό τομέα

Η Ρωσία και το Καζακστάν συμφώνησαν να ενισχύσουν την εταιρική τους σχέση στον πετρελαϊκό τομέα μετά τις συνομιλίες που είχαν οι ηγέτες των δύο χωρών σήμερα στο Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Καζάκος πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ είχαν μια διήμερη συνάντηση στη Μόσχα, όπου αναμενόταν να συζητήσουν έργα φυσικού αερίου και τις επιπτώσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση στους τομείς της παραγωγής, μεταφοράς και προμήθειας πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, άνθρακα και ηλεκτρικής ενέργειας. Συζητήσαμε λεπτομερώς τις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου, ιδίως στον τομέα της προμήθειας φυσικού αερίου στις περιοχές του Καζακστάν που συνορεύουν με τη Ρωσία, καθώς και στη διαμετακόμιση προς τρίτες χώρες» δήλωσε ο Τοκάγιεφ σε τηλεοπτικές του δηλώσεις μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Πούτιν

Το περίκλειστο Καζακστάν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία ως οδό για τις δικές του εξαγωγές υδρογονανθράκων, με περισσότερο από το 80% του πετρελαίου του να εξάγεται μέσω αγωγού που διαχειρίζεται η Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium- CPC), ο οποίος καταλήγει σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

H CPC αντλεί πετρέλαιο από το Καζακστάν που παράγεται από διεθνείς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών Chevron και Exxon Mobil, οι οποίες είναι επίσης μεταξύ των μετόχων της κοινοπραξίας

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ότι οι πρόεδροι συζήτησαν για την αδιάλειπτη λειτουργία της CPC, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού της CPC δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το αντλιοστάσιο Κροπότκινσκαγια στη νότια ρωσική περιοχή Κρασντονάρ, επηρεάζοντας τη λειτουργία του αγωγού.

Η Ρωσία επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Καζακστάν προς την Κίνα. Το 2024, η διαμετακόμιση ανήλθε σε 10,2 εκατομμύρια τόνους ή περίπου 204.000 βαρέλια ημερησίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ