ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των κρατών του Κόλπου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο ομόλογός του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησαν την Κυριακή να τερματισθούν όλες οι επιθέσεις τόσο εναντίον του Ιράν όσο και εναντίον των κρατών του Κόλπου και δήλωσαν ότι νέες διπλωματικές προσπάθειες χρειάζονται για να διασφαλισθεί μακροπρόθεσμα η περιφερειακή ασφάλεια.

«Η προσοχή επικεντρώθηκε στην ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις που οδήγησαν σε θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και προκάλεσαν ζημιά σε πολιτικές υποδομές τόσο στις αραβικές χώρες του Κόλπου όσο και στο Ιράν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο για την τηλεφωνική συνομιλία του Λαβρόφ με τον σεΐχη Αμπντάλα μπιν Ζαγέντ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν διατηρήσει καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία στη διάρκεια του τετραετούς πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Έχουν μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή συνομιλιών και έχουν οργανώσει ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

