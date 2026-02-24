Ρωσία: Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των χωρών της Δύσης να παρέμβουν στη σύγκρουση στην Ουκρανία σημαίνει ότι έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση με χώρες που η Ρωσία πιστεύει ότι θέλουν να την συντρίψουν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω διπλωματικών διαύλων, αλλά δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να πει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών.