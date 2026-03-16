Ρωσία: Η Ουκρανία εξαπέλυσε περισσότερα από 100 drones προς τη Μόσχα το Σαββατοκύριακο

Μεγάλη επίθεση με drones κατά της Μόσχας εξαπέλυσε η Ουκρανία, όπως έκανε γνωστό τη Δευτέρα η Ρωσία, σημειώνοντας ότι το Κίεβο εκτόξευσε μέσα στο Σαββατοκύριακο περισσότερα από 100 drones εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, η Ουκρανία εξαπέλυσε αλλεπάλληλα κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς «καμικάζι» μέσα σε δύο ημέρες.

Το TASS επικαλέστηκε πηγή του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 145 drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 53 πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας.

Τα κύρια αεροδρόμια της Μόσχας επέβαλαν περιορισμούς στις πτήσεις εν μέσω της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας.

Η Μόσχα -και η γύρω περιφέρειά της- έχει πληθυσμό περίπου 22 εκατομμυρίων.

Τέλος, δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία.

Πόλεμος Ουκρανία

