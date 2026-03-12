MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Η Μόσχα καταδικάζει τις δηλώσεις του Τραμπ περί “κατάληψης” της Κούβας

|
THESTIVAL TEAM

Η Μόσχα καταδίκασε σήμερα τον εκβιασμό και τις απειλές που όπως είπε διατυπώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε «κατάληψη» της Κούβας, η οποία είναι παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα παράσχει στην Κούβα όλη την δυνατή πολιτική και διπλωματική υποστήριξη και απηύθυνε έκκληση για μια διπλωματική λύση των εντάσεων με την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα ότι η Κούβα είναι «μεγάλο πρόβλημα» και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ασχολείται με το ζήτημα το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι μια «φιλική κατάληψη».

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Μέτρο για να προστατευτεί ο καταναλωτής το πλαφόν, δεν θα αφήσουμε κανέναν να αισχροκερδίσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Αλ. Σδούκου: Πλαφόν, σαρωτικοί έλεγχοι και βαριά πρόστιμα κατά της αισχροκέρδειας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ηρακλής: “Κατάπιε” την ΤαλΤεκ και προκρίθηκε στους 8 του ENBL

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Ο Πέτρος Συρίγος “τρόλαρε” την Κατερίνα Καινούργιου: “Ρε Δημήτρη, τι με δείχνεις;” – “Τρως πιο κομψά από μένα πάντως”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βούλα: Παραβίασε το κόκκινο ο 24χρονος στο θανατηφόρο τροχαίο με νεκρή 58χρονη – Δείοτε βίντεο

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ελευθερία Κόμη: Έκανα μόνη μου την αλλαγή το καλοκαίρι, σε μια στιγμή τρέλας, κρατήθηκε όμως για τον ρόλο