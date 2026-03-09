Ρωσία: “Η ενεργειακή κρίση έχει φτάσει”, λέει ο Πούτιν και προτείνει συνεργασία με την ΕΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και προειδοποίησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που εξαρτάται από τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα μπορούσε σύντομα να σταματήσει εντελώς.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργασθεί ξανά ακόμη και με τους ευρωπαίους πελάτες εάν θέλουν να επιστρέψουν σε μια μακροχρόνια, μη πολιτικοποιημένη συνεργασία.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους, αλλά χρειαζόμαστε να μας δώσουν σημάδια ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι», δήλωσε ο Πούτιν σε κυβερνητική συνεδρίαση με επίκεντρο την κατάσταση στην αγορά υδρογονανθράκων.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές εταιρείες θα πρέπει να επωφεληθούν από την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και σημείωσε ότι η απότομη αύξηση των τιμών να είναι πιθανώς προσωρινή.