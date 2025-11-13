Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα σε ταξιτζή γιατί δεν της άρεσαν τα τραγούδια που έβαζε – Δείτε βίντεο

Πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε ταξί στη Ρωσία με μία γυναίκα να βγάζει ματσέτα σε ταξιτζή επειδή δεν της άρεσαν τα τραγούδια που έπαιζε.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στην πόλη Σαμάρα, με το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας να ανακοινώνει ότι «μια γυναίκα δυσαρεστήθηκε από τη μουσική στο ταξί αλλά ο ταξιτζής δεν ανταποκρίθηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα επανέλαβε τη διαφωνία της κραδαίνοντας μια ματσέτα».

I don’t like it… change the music!



🚕 In Russia’s Samara region, a woman pulled out a machete and demanded that her taxi driver change the music.



Police are investigating. pic.twitter.com/vBIGbLJZkc November 12, 2025

Όπως φαίνεται στα πλάνα η γυναίκα εξαγριώνεται με τη δυνατή χορευτική μουσική που ακουγόταν και απαίτησε να ακούσει «chanson» – τραγούδια με στίχους, που στη Ρωσία συνδέονται με λαϊκές μπαλάντες, ερωτικά κομμάτια αλλά και «blatnaya pesnya», δηλαδή τραγούδια του υπόκοσμου.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, όταν ο ταξιτζής είδε το μεγάλο μαχαίρι, έκλεισε το ραδιόφωνο με τη γυναίκα, στη συνέχεια, να του υποδεικνύει ποιον σταθμό ήθελε να ακούσει. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα είπε στον ταξιτζή ότι προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο.

Στη συνέχεια ο ταξιτζής έβγαλε τη ζώνη του για να είναι έτοιμος να βγει από το όχημα αν τα πράγματα γίνονταν επικίνδυνα για τον ιδιο, με τους χρήστες των ρωσικών social media να ζητούν να μην του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο.