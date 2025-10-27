MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες σε ουκρανικό πλήγμα στην περιφέρεια Μπριάνσκ

|
THESTIVAL TEAM

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε λεωφορείο στη ρωσική περιφέρεια Μπριανσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός και να τραυματιστούν πέντε επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκομάζ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Πόχαρ.

Χθες Κυριακή, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Χριχόροφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσία

