Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones
THESTIVAL TEAM
Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χθες Τρίτη το βράδυ έπληξε ακίνητα στην πόλη Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ.
«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασναντάρ», ανέφερε εκφράζοντας «συλλυπητήρια» ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, που κατασβέστηκε «γρήγορα».
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ