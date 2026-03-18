Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones

Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χθες Τρίτη το βράδυ έπληξε ακίνητα στην πόλη Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασναντάρ», ανέφερε εκφράζοντας «συλλυπητήρια» ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, που κατασβέστηκε «γρήγορα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ρωσία

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πρέκας: Ευχαριστούμε την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μυρτώ Αλικάκη: Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδίδονται σήμερα νέα παγκάκια στη Νέα Παραλία – Θα τοποθετηθούν 200 σε όλη την πόλη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνάντηση της Αθ. Αηδονά με τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Στην Κωνσταντινούπολη τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη- Δολοφονία Κλεομένη: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 19χρονος φίλος του θύματος