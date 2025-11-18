Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού

Απόπειρα δολοφονίας κατά του τέως υπουργού Άμυνας και νυν γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, στο Νεκροταφείο Τροεκούροφσκόγιε στη Μόσχα, ανέφερε η Moskovsky Komsomolets, επικαλούμενη πηγές της.

Η εφημερίδα Kommersant αναφέρει ότι ο πρώην επικεφαλής του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας έγινε στόχος ενώ επισκεπτόταν τάφους συγγενών του.

Το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, η ρωσική FSB (ρωσική υπηρεσία πληροφοριών-πρώην KGB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση εναντίον ενός υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιηθεί ένας κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός με τη μορφή ενός βάζου και με βιντεοκάμερα. Ωστόσο, η FSB δεν είχε ανακοινώσει όνομα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, πολλά άτομα συμμετείχαν στο σχέδιο δολοφονίας: ένας παράνομος μετανάστης από την Κεντρική Ασία, δύο σεσημασμένοι Ρώσοι υπήκοοι που ήταν τοξικομανείς και ο Τζαλολιντίν Σάμσοβ, κάτοικος του Κιέβου που καταζητείται από τις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου για φόνο και εμπορία όπλων.

Σύμφωνα με την FSB, στο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός καμουφλαρισμένος σε βάζο λουλουδιών, και ικανός για τηλεχειρισμό, ενώ υπήρχε και κάμερα.