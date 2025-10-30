Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του – Ο 19χρονος είχε βρεθεί νεκρός στο Μανχάταν το 2023

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές της Νέας Υόρκης για την υπόθεση του θανάτου του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο 19χρονος Ροντρίγκεζ είχε εντοπιστεί νεκρός στο Μανχάταν το 2023.

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) την Πέμπτη (30.10.2025), οι πέντε συλληφθέντες στη Νέα Υόρκη ανακρίνονται για τον θάνατο του Λεάντρο Άντονι Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ, εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο 19χρονος Ροντρίγκεζ, εγγονός του διάσημου ηθοποιού, είχε βρεθεί νεκρός στο Μανχάταν στις 2 Ιουλίου 2023, ενώ ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης είχε αποδώσει τον θάνατό του στις τοξικές επιδράσεις φαιντανύλης, βρωμαζολάμης, αλπραζολάμης, 7-αμινοκλοναζεπάμης, κεταμίνης και κοκαΐνης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για «υπερδοσολογία ουσιών».

Tributes are pouring in for Leandro De Niro-Rodriguez, the grandson of actor Robert De Niro, who has died at age 19. The teen was found unresponsive on Sunday in New York City and a cause of death is still unknown. @PattersonNBC reports. pic.twitter.com/QksLfvlPMl — TODAY (@TODAYshow) July 4, 2023

Κι ενώ έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια, οι αρχές τη Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν πως συνελήφθησαν πέντε άτομα που κατηγορούνται για εμπλοκή στον θάνατο του Λεάντρο Άντονι Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ. Συγκεκριμένα για το αδίκημα της πώλησης ναρκωτικών που οδήγησε σε θάνατο, όπως σημείωσε σχετικά αξιωματούχος της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

Η 51χρονη Ντρίνα, το μεγαλύτερο από τα επτά παιδιά του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, είχε δηλώσει για τον θάνατο του γιου της, Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ:

«Κάποιος του πούλησε χάπια νοθευμένα με φαιντανύλη. Ήξεραν ότι ήταν νοθευμένα και παρόλα αυτά του τα πούλησαν», συμπληρώνοντας θλιμμένη, «ο γιος μου χάθηκε για πάντα».

Πηγή: newsit.gr