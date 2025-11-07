MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Με την εκλογή του Μαμντάνι ήρθε η στιγμή να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας

|
THESTIVAL TEAM

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο έλαβε στην Ρώμη το γνωστότερο βραβείο του δήμου της ιταλικής πρωτεύουσας, την «Λύκαινα του Καπιτωλίου». Η τελετή, με απόφαση του δημάρχου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα λιτό τρόπο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του εργάτη ο οποίος την περασμένη Δευτέρα έχασε την ζωή του εξαιτίας της κατάρρευσης μέρους του «Πύργου των Κόμηδων».

«Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό», δήλωσε ο Ντε Νίρο. «Η Ρώμη είναι κάπως σαν το Χόλιγουντ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μοναδική», πρόσθεσε.

Ο 82χρονος κινηματογραφικός αστέρας – ο οποίος είναι ιταλικής καταγωγής – αναφέρθηκε και στην πρόσφατη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης. «Ο κόσμος άρχισε να κατανοεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Με την εκλογή του Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω την χώρα μας. Πρέπει να ελευθερωθούμε από τον τρομερό αυτό πρόεδρο διότι εγώ, ως Αμερικανός, νιώθω πραγματική αμηχανία, ξέροντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρόμπερτ ντε Νίρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Προφυλακιστέος ο οδηγός που παρέσυρε εσκεμμένα ποδηλάτες και πεζούς στο Ολερόν της Γαλλίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΟΚ: Δυσκολεύει η πρόκριση μετά την ήττα από την Ποζίλιπο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Βραβεία Grammy: Ο Κέντρικ Λαμάρ και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων – Αναλυτικά η λίστα ανά κατηγορία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κριστιάνο Ρονάλντο: Είμαι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ, εγώ δεν είμαι φυσιολογικός, είμαι τέλειος

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Χρύσα Ρώπα: Δεν αγάπησα ποτέ την τηλεόραση, έκανα πέντε σειρές για τις οποίες δεν τρελαίνομαι

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ξέσπασε για την Κύπρο και την Eurovision – “Πάρθηκε μια απόφαση που προσβάλλει τους ντόπιους καλλιτέχνες”