Ρόμπερτ Φίτσο: Η ΕΕ πρέπει να αποσύρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσύρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, να κάνει βήματα για την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου από τον αγωγό Ντρούζμπα και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θα πρέπει άμεσα να επαναλάβει τον διάλογο με τη Ρωσία και να διασφαλίσει ένα τέτοιο πολιτικό και νομικό περιβάλλον, ώστε τα κράτη-μέλη, αλλά και η ΕΕ ως σύνολο να μπορούν ν’ αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν χάσει και να καταστήσουν δυνατό τον εφοδιασμό των στρατηγικών αυτών πρώτων υλών από όλες τις πιθανές πηγές και κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», τόνισε ο Φίτσο σε μία δήλωσή του, μετά από μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας.

Ρόμπερτ Φίτσο

