Reuters: Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία τον Μάρτιο και άμεσες εκλογές

Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία τον Μάρτιο και σε ταχεία διεξαγωγή εκλογών, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters.

Διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν συζητήσει έναν φιλόδοξο στόχο για τον Μάρτιο, ώστε η Ρωσία και η Ουκρανία να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αν και αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι πιθανό να καθυστερήσει λόγω της έλλειψης συμφωνίας στο βασικό ζήτημα των εδαφών, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Στο πλαίσιο που συζητείται από τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα από τους Ουκρανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ψηφίσουν ταυτόχρονα και σε εθνικές εκλογές, σύμφωνα με πέντε πηγές που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς πρόκειται για ιδιωτικές διαβουλεύσεις.