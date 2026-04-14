Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

Την πληροφορία ότι ΗΠΑ και Ιράν θα επιστρέψουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετέδωσε το πρωί της Τρίτης το Reuters.

Σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών θα βρεθούν ξανά στο Ισλαμαμπάντ, την πόλη του Πακιστάν όπου διεξήχθη και ο πρώτος – χωρίς αποτέλεσμα – γύρος διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται πως, βάσει όσων έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, η προθεσμία στην Τεχεράνη για να συμφωνήσει με την Ουάσινγκτον λήγει σε εννέα μέρες.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν «τηλεφώνησε σήμερα το πρωί» και ότι «θα ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στη δήλωση του Τραμπ, είπε ότι συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι σημειώνεται πρόοδος στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Ουέιλς είπε ότι η θέση των ΗΠΑ δεν άλλαξε ποτέ κατά τη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ.

«Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και η διαπραγματευτική ομάδα του Προέδρου Τραμπ παρέμεινε σταθερή σε αυτό το όριο και σε πολλά άλλα. Οι επαφές συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», είπε.