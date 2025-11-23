Reuters: Αυτή είναι η πρόταση της ΕΕ για ειρήνη στην Ουκρανία – Έμφαση σε άμυνα και προστασία με μοντέλο ΝΑΤΟ
THESTIVAL TEAM
Στην αποκάλυψη του σχεδίου που συνιστά την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προχώρησε το πρακτορείο Reuters.
Στην ευρωπαϊκή πρόταση επιδιώκεται να επιτευχθεί τροποποίηση σε ορισμένα κρίσιμα σημεία του σχεδίου που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να διασφαλίζεται η στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας, η κυριαρχία της και η προστασία της χώρας με εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ.
Τα κύρια σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης σύμφωνα με το Reuters
- Ανώτατο όριο ουκρανικού στρατού: Προτείνεται όριο 800.000 στρατιωτών σε περίοδο ειρήνης, μεγαλύτερο από το όριο που περιλαμβανόταν στο αμερικανικό σχέδιο.
- Εδαφικές διαπραγματεύσεις: Οι Ευρωπαίοι ζητούν ότι οι συζητήσεις για εδάφη θα ξεκινούν από την υπάρχουσα γραμμή επαφής (“line of contact”), αντί να επιβάλλεται αναγνώριση συγκεκριμένων περιοχών ως ρωσικές.
- Ασφάλεια τύπου ΝΑΤΟ: Προτείνεται η Ουκρανία να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας με βάση πρότυπα τύπου ΝΑΤΟ, για να διασφαλιστεί η προστασία της χώρας από μελλοντικές επιθέσεις.
- Χρηματοδότηση ανοικοδόμησης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ότι τα “παγωμένα” ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα αξιοποιηθούν με τρόπο που διασφαλίζει την άμεση αποζημίωση στην Ουκρανία.
- Διαδικασία διαβουλεύσεων: Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις (“E3”) θα συνεργαστούν με ΗΠΑ, Ουκρανία και ΕΕ για λεπτομερείς διαβουλεύσεις πριν την τελική εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου.
- Εστίαση στην κυριαρχία και αξιοπρέπεια: Η πρόταση τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να παραβιάζει την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.
- Διενέργεια εκλογών στην Ουκρανία αμέσως μετά την επίτευξη, υπογραφή και εφαρμογή συμφωνίας ειρήνης