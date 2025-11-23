Reuters: Αυτή είναι η πρόταση της ΕΕ για ειρήνη στην Ουκρανία – Έμφαση σε άμυνα και προστασία με μοντέλο ΝΑΤΟ

Στην αποκάλυψη του σχεδίου που συνιστά την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προχώρησε το πρακτορείο Reuters.

Στην ευρωπαϊκή πρόταση επιδιώκεται να επιτευχθεί τροποποίηση σε ορισμένα κρίσιμα σημεία του σχεδίου που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να διασφαλίζεται η στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας, η κυριαρχία της και η προστασία της χώρας με εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ.

Τα κύρια σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης σύμφωνα με το Reuters