Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία – Τουλάχιστον 13 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σε λύκειο στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα στην Τουρκία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην επαρχία Σανλιούρφα, τραυματίζοντας συνολικά 13 ανθρώπους πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Κατά τις ίδιες αναφορές, υπάρχουν τραυματίες, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για μαθητές που είναι όμηροι.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Λύκειο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Ahmet Koyuncu, στην Τουρκία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και ασθενοφόρα. Ο δράστης, ο οποίος βρίσκεται εντός του σχολείου, κρατάει ορισμένους μαθητές όμηρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταφέρει να απομακρύνουν με ασφάλεια τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο.

Στιγμές τρόμου από το περιστατικό καταγράφηκαν σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα.

Οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.