ΔΙΕΘΝΗ

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Στους 13 οι νεκροί – Άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων

Τους 13 έφτασαν οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ σήμερα Τετάρτη (26/11), ενώ τουλάχιστον 28 είναι οι τραυματίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης είναι φειδωλή στις ανακοινώσεις ενώ υπάρχει σύγχυση για τον αριθμό των τραυματιών και των εγκλωβισμένων στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ που στεγάζονται 2.000 διαμερίσματα, φιλοξενεί περί τους 4.000 κατοίκους και εκτείνεται σε οκτώ οικοδομικά τετράγωνα. Αρχικά οι νεκροί ήταν 4, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης. Ήδη ο αριθμός ανέβηκε στους 13.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι η υπηρεσία δεν γνωρίζει ακόμη πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στο συγκρότημα.

Η μαινόμενη πυρκαγιά εξαπλώθηκε στις σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος στην περιοχή Τάι Πο της πόλης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Ουάνγκ Φουκ στη συνοικία Τάι Πο.

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 4, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.

Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 κατοικίες.

Αρκετοί ουρανοξύστες γύρω από το φλεγόμενο κτίριο έχουν μπαμπού σκαλωσιές στο εξωτερικό τους.

Κόσμος συγκεντρώθηκε σε γειτονική πεζογέφυρα παρακολουθώντας με απόγνωση τον καπνό που έχει καλύψει τα κτίρια.

Πολλά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έχουν παραταχθεί στον δρόμο κάτω από το συγκρότημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters.

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έχει κλείσει και τα λεωφορεία ακολουθούν άλλη διαδρομή.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στις οικοδομές το μπαμπού για τις σκαλωσιές.

