Πρωτοφανές λάθος: Χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος για μεταφορά μοσχεύματος – Κινδυνεύει 2χρονο παιδί

Μεγάλη έκταση έχει λάβει στην Ιταλία ένα σοβαρό ιατρικό λάθος, από το οποίο κινδυνεύει η ζωή ενός αγοριού ηλικίας μόλις 2 ετών. Όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποιήθηκε λάθος πάγος κατά τη μεταφορά του μοσχεύματος, με συνέπεια να υποστεί βλάβες. Παρ’ όλα αυτά τοποθετήθηκε στο μικρούλη Tomasso που πλέον παλεύει για τη ζωή του.

Το θέμα αποκάλυψε η εφημερίδα Il Mattino. Όπως αναφέρει, το αγοράκι χρειαζόταν μεταμόσχευση καρδιάς και νοσηλευόταν στη Νάπολη. Μόσχευμα βρέθηκε στο Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας, που απέχει 800 χιλιόμετρα από τη Νάπολη. Δότης ήταν ένα άλλο παιδί, που έχασε τη ζωή του στην κοιλάδα Βενόστα.

Κατά τη μεταφορά του μοσχεύματος, αντί να χρησιμοποιηθεί υδάτινος πάγος για την συντήρησή του, χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος. Πρόκειται για την στερεή μορφή του διοξειδίου του άνθρακα, που προκαλεί ακραίο ψύχος. Η συνέπεια ήταν να υποστεί η καρδιά σοβαρές βλάβες έως ότου φθάσει στο Νοσοκομείο Monaldi.

Το περιστατικό συνέβη στις 23 Δεκεμβρίου. Παρά το τεράστιο λάθος, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε κανονικά και, προφανώς, δεν πέτυχε. Το 2χρονο παιδί παλεύει πλέον για τη ζωή του, με τους γιατρούς να το έχουν θέσει σε τεχνητό κώμα για να το βοηθήσουν να αντέξει.

Κρίσιμη κατάσταση

Η μητέρα του κάνει συνεχώς εκκλήσεις για προσφορά οργάνων, για να βρεθεί γρήγορα νέο μόσχευμα, αφού ο χρόνος του παιδιού της λιγοστεύει. Το αγοράκι ζει σήμερα χάρη στα μηχανήματα με το οποίο είναι συνδεδεμένο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Όπως έγινε γνωστό έχει παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ του.

Το κύριο ερώτημα στο οποίο καλούνται οι Αρχές να απαντήσουν είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος. Ουδείς γνωρίζει για ποιον λόγο χρησιμοποιήθηκε η κατεστραμμένη καρδιά από την χειρουργική ομάδα. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έχουν επίσης παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δύο γιατροί του Νοσοκομείου Monaldi, το οποίο στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.

Πηγή: iatropedia.gr