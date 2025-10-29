MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πρώην NBAer και παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης κατηγορείται για επίθεση στη σύντροφό του παρουσία του παιδιού τους

|
THESTIVAL TEAM

Από το Final-4 του NCAA και τη δόξα με το Duke, στην απογοήτευση και πλέον στα… αστυνομικά δελτία. Ο άλλοτε πρωταγωνιστής του κολεγιακού μπάσκετ και πρώην παίκτης του ΝΒΑ, Κάιλ Σίνγκλερ, συνελήφθη στην Οκλαχόμα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, προκαλώντας σοκ στους φίλους του αθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 37χρονος σήμερα Σίνγκλερ συνελήφθη στην πόλη Γουάιτφιλντ, στην ανατολική Οκλαχόμα, έπειτα από κλήση στις αρχές που ανέφερε ότι καταδίωκε μια γυναίκα έξω από κατοικία. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ άρπαξε τη σύντροφό του από το κεφάλι και την έριξε στο έδαφος, ενώ ο αστυνομικός που έφτασε στο σημείο παρατήρησε ορατά αποτυπώματα δακτύλων στο πρόσωπο της γυναίκας και σημάδια στο χέρι της.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο Σίνγκλερ είναι πατέρας του παιδιού της, το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό, επιβαρύνοντας έτσι περαιτέρω τη θέση του πρώην αθλητή.

Ο Σίνγκλερ δεν συνεργάστηκε με τις αρχές, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση και φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την ίδια αναφορά. Ο εισαγγελέας απήγγειλε εις βάρος του κατηγορία πλημμεληματικού βαθμού για επίθεση και βιαιοπραγία παρουσία ανηλίκου.

Ο πρώην φόργουορντ μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Χάσκελ και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 6.000 δολαρίων.

Από τη δόξα του Duke στο NBA και η πτώση

Ο Κάιλ Σίνγκλερ είχε αναδειχθεί πρωταθλητής του NCAA το 2010 με το Duke, ενώ τότε ψηφίστηκε και πολυτιμότερος παίκτης του Final-4. Παρότι επιλέχθηκε στο Νο33 του draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, η καριέρα του δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Αρχικά αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, προτού επιστρέψει στο NBA για να φορέσει ξανά τη φανέλα των Πίστονς και κατόπιν της Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια. Παρά το υποσχόμενο ξεκίνημά του, δεν κατάφερε ποτέ να κάνει την καριέρα που πολλοί προέβλεπαν, και τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη δράση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σύλληψή του έφερε ξανά το όνομά του στα πρωτοσέλιδα — αυτή τη φορά, όμως, για τους πιο δυσάρεστους λόγους.

NBA Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

EUROBANK 10 ώρες πριν

Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κορωπί: Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

ΔΙΕΘΝΗ 55 λεπτά πριν

Η στιγμή που η 18χρονη ανασύρεται ζωντανή από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην Τουρκία – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες εγκατάστασης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού από σήμερα στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου τιμήθηκε η Σοφία Βέμπο στο σημείο που πρωτοτραγούδησε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε αίτημα ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση Γ. Ξυλούρη – Π. Σεμερτζίδου πριν από καταθέσεις υπουργών