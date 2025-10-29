Πρώην NBAer και παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης κατηγορείται για επίθεση στη σύντροφό του παρουσία του παιδιού τους

Από το Final-4 του NCAA και τη δόξα με το Duke, στην απογοήτευση και πλέον στα… αστυνομικά δελτία. Ο άλλοτε πρωταγωνιστής του κολεγιακού μπάσκετ και πρώην παίκτης του ΝΒΑ, Κάιλ Σίνγκλερ, συνελήφθη στην Οκλαχόμα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, προκαλώντας σοκ στους φίλους του αθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 37χρονος σήμερα Σίνγκλερ συνελήφθη στην πόλη Γουάιτφιλντ, στην ανατολική Οκλαχόμα, έπειτα από κλήση στις αρχές που ανέφερε ότι καταδίωκε μια γυναίκα έξω από κατοικία. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ άρπαξε τη σύντροφό του από το κεφάλι και την έριξε στο έδαφος, ενώ ο αστυνομικός που έφτασε στο σημείο παρατήρησε ορατά αποτυπώματα δακτύλων στο πρόσωπο της γυναίκας και σημάδια στο χέρι της.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο Σίνγκλερ είναι πατέρας του παιδιού της, το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό, επιβαρύνοντας έτσι περαιτέρω τη θέση του πρώην αθλητή.

Ο Σίνγκλερ δεν συνεργάστηκε με τις αρχές, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση και φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την ίδια αναφορά. Ο εισαγγελέας απήγγειλε εις βάρος του κατηγορία πλημμεληματικού βαθμού για επίθεση και βιαιοπραγία παρουσία ανηλίκου.

Ο πρώην φόργουορντ μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Χάσκελ και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 6.000 δολαρίων.

Από τη δόξα του Duke στο NBA και η πτώση

Ο Κάιλ Σίνγκλερ είχε αναδειχθεί πρωταθλητής του NCAA το 2010 με το Duke, ενώ τότε ψηφίστηκε και πολυτιμότερος παίκτης του Final-4. Παρότι επιλέχθηκε στο Νο33 του draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, η καριέρα του δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Αρχικά αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, προτού επιστρέψει στο NBA για να φορέσει ξανά τη φανέλα των Πίστονς και κατόπιν της Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια. Παρά το υποσχόμενο ξεκίνημά του, δεν κατάφερε ποτέ να κάνει την καριέρα που πολλοί προέβλεπαν, και τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη δράση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σύλληψή του έφερε ξανά το όνομά του στα πρωτοσέλιδα — αυτή τη φορά, όμως, για τους πιο δυσάρεστους λόγους.