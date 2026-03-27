MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πρώην καθηγήτρια στις ΗΠΑ κινδυνεύει με φυλάκιση 20 ετών μετά την καταγγελία μαθητή της ότι έκαναν σεξ στην τάξη και στο αυτοκίνητο

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη μιας πρώην καθηγήτριας Γυμνασίου προχώρησαν την Πέμπτη οι αρχές στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ μετά την καταγγελία πρώην μαθητή της ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί του στο αυτοκίνητό της και στην τάξη

Η 36χρονη Άσλεϊ Φίσερ δίδασκε κοινωνικές επιστήμες στο Γυμνάσιο Orchard Valley του Νιου Τζέρσεϊ από το 2014 έως το 2023 με τον καταγγέλλοντα – που πλέον είναι ενήλικας – να ισχυρίζεται ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις ενώ εκείνος ήταν μαθητής της το 2021.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές του 2026, ο τότε μαθητής είχε σεξουαλικές επαφές με τη Φίσλερ πολλές φορές – ανάμεσά τους τουλάχιστο μια φορά που κοιμήθηκε μαζί της μέσα στο αυτοκίνητό της και στην τάξη όπου δίδασκε.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα εντόπισαν ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ της τότε καθηγήτριας και του θύματος που επιβεβαίωναν ορισμένες από τις λεπτομέρειες που περιέγραψε ο καταγγέλλων.

Μετά την αποχώρησή της από το σχολείο, η Φίσλερ ίδρυσε τη δική της εταιρεία ένδυσης, όπου σχεδίαζε κυρίως ανεπίσημα εμπορεύματα για τους Philadelphia Eagles.

Η 36χρονη αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, έξι κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης πρώτου βαθμού σε βάρος ανηλίκου, για την οποία κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 20 ετών.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

