ΔΙΕΘΝΗ

Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: Αν μας χτυπήσετε θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα σκληρή προειδοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, μετά τα θανατηφόρα χτυπήματα που εξαπέλυσε σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή ως απάντηση για την συντονισμένη επιχείρηση που ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως στην περίπτωση που το Ιράν χτυπήσει σήμερα -όπως έχει δηλώσει- τότε οι δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ θα χτυπήσουν με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς.

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι πρόκειται να χτυπήσει πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ στο παρελθόν. Καλύτερα να μην το κάνουν όμως, γιατί αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε με μία δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, και πάλι με ανάρτηση στο Truth Social, ανακοίνωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών τραμπούκων. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του», είχε γράψει.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

