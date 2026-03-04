MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πρόεδρος κυπριακής Βουλής: Με τη συνδρομή της Ελλάδας είμαστε θωρακισμένοι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού στην Ελλάδα εξέφρασε στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος της κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

«Ότι η Ελλάδα μας είναι εδώ στην πράξη, για μας έχει μεγάλη σημασία, είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα μας. Από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε και μαζί μου και με την πρόεδρο της δημοκρατίας. Ξέρετε τι σημαίνει για εμάς να έχουμε αυτή την έμπρακτη στήριξη ειδικά σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα μας. Η Κύπρος με τη συνδρομή της Ελλάδας είναι θωρακισμένη» επισήμανε στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος της κυπριακής Βουλής.

Η κ. Δημητρίου έκανε λόγο για πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική Κύπρου – Ελλάδας μέσω τριμερών/ πολυμερών συμμαχιών που ενισχύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς όπως τόνισε οι συμμαχίες δεν κτίζονται από τη μια ημέρα στην άλλη.

«Σε τέτοιες κρίσεις πάντοτε χρειάζεται ψυχραιμία, ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Το όπλο μας είναι το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης με πολιτική συνέπειας στις αρχές και τις αξίες μας» υπογράμμισε.

