Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σήμερα πως η αντιπροσωπεία της χώρας του παρουσίασε “πρωτοβουλίες που στρέφονται προς το μέλλον” κατά τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όμως οι ΗΠΑ απέτυχαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της αντιπροσωπείας στις συνομιλίες.

“Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει τη λογική και τις αρχές του Ιράν και είναι καιρός να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι”, είπε ο Γαλιμπάφ, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, σε ανάρτηση στο X.