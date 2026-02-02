MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα: Προβάδισμα της υποψήφιας της Δεξιάς, Λάουρα Φερνάντες

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Το κατά τις δημοσκοπήσεις μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, η πρώην υπουργός και υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες, 39 ετών, οδεύει να επικρατήσει με άνεση από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα πρώτα, ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Με το 31,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η κ. Φερνάντες εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, ο Άλβαρο Ράμος του κόμματος Εθνική Απελευθέρωση (σοσιαλδημοκρατικό) καταλάμβανε τη δεύτερη θέση με το 30,05% και η Κλαούδια Δόβλες βρισκόταν στην τρίτη θέση, αλλά σε πολύ μεγάλη απόσταση, εξασφάλιζε 3,9% των ψήφων, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.

Η κ. Φερνάντες, υποσχόμενη κυρίως να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να παταχθεί η εγκληματικότητα, που γνωρίζει άνευ προηγουμένου έξαρση στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, χρειαζόταν πάνω από το 40% για να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, κάτι που είχε γίνει για τελευταία φορά προ δωδεκαετίας, το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κόστα Ρίκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σέρρες: Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εικόνες από το υπόγειο της φρίκης που βρέθηκε νεκρή η 47χρονη

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Σόλων Τσούνης: Όλοι είχαμε άγχος για το Σόι, διάφορα σίκουελ σειρών δεν έχουν πάει καλά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κατερίνη: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ αφού έστησαν παγίδα σε υπάλληλο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Αναπάντητα από τον πρωθυπουργό βασικά ερωτήματα για τη “Βιολάντα” – Απουσιάζει για άλλη μία φορά η ενσυναίσθηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ο Ρουβίκωνας τα έκανε γυαλιά καρφιά σε λάθος εταιρεία! “Θα τους αποζημιώσουμε” λένε τώρα