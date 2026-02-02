Προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα: Προβάδισμα της υποψήφιας της Δεξιάς, Λάουρα Φερνάντες

Το κατά τις δημοσκοπήσεις μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, η πρώην υπουργός και υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες, 39 ετών, οδεύει να επικρατήσει με άνεση από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα πρώτα, ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Με το 31,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η κ. Φερνάντες εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, ο Άλβαρο Ράμος του κόμματος Εθνική Απελευθέρωση (σοσιαλδημοκρατικό) καταλάμβανε τη δεύτερη θέση με το 30,05% και η Κλαούδια Δόβλες βρισκόταν στην τρίτη θέση, αλλά σε πολύ μεγάλη απόσταση, εξασφάλιζε 3,9% των ψήφων, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.

Η κ. Φερνάντες, υποσχόμενη κυρίως να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να παταχθεί η εγκληματικότητα, που γνωρίζει άνευ προηγουμένου έξαρση στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, χρειαζόταν πάνω από το 40% για να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, κάτι που είχε γίνει για τελευταία φορά προ δωδεκαετίας, το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ