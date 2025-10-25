MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία: Νικήτρια η Κάθριν Κόνολι – Η αντίπαλός της αναγνώρισε την ήττα της

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Παρασκευή, στην Ιρλανδία, καθώς η μοναδική αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ αναγνώρισε την ήττα της.

«Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρις. Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ιρλανδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Συγκλόνισε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης για τον Σαββόπουλο: “Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Μητσοτάκης για την ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: Δεν είναι απλά ιατρική πράξη, αλλά πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μία ώρα πίσω τα ρολόγια από τα ξημερώματα της Κυριακής

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Κατερίνα Γιατζόγλου: Μικρή ήμουν τερατογέννημα, ένα ασχημόπαπο, κοκαλιάρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πέλλα: 20χρονοι έκαναν εννιά κλοπές μέσα σε ένα δίμηνο – “Χτυπούσαν” σε καταστήματα τα ξημερώματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Το νέο ρεκόρ που πέτυχε στο NBA