Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Δεν είμαι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

|
THESTIVAL TEAM

Την αποκάλυψη ότι δεν είναι αρκετά ήρεμος έκανε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κατά την άφιξή του μαζί με την πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον στο κόκκινο χαλί των Bafta, των βρετανικών «Όσκαρ», θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δικαιολογηθεί γιατί δεν έχει δει ακόμα την ταινία Hamnet.

O πρίγκιπας Γουίλιαμ, σύμφωνα με την Daily Mail, παραδέχθηκε στα Bafta ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να παρακολουθήσει την υποψήφια για Όσκαρ ταινία Hamnet, εξηγώντας πως «χρειάζομαι να βρίσκομαι σε αρκετά ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν είμαι αυτή τη στιγμή. Θα το αφήσω για αργότερα».

Η αναφορά του έρχεται έπειτα από μήνες αναταραχής, μετά την περιπέτεια υγείας της συζύγου του Κέιτ, αλλά και της πρόσφατης σύλληψης του θείου του, Άντριου.

Αντίθετα, η Κέιτ έχει ήδη παρακολουθήσει την ταινία, ενώ κατά τον Γουίλιαμ ξέσπασε κλάματα. Η ίδια σχολίασε με χιούμορ: «Νομίζω ότι ήταν κακή ιδέα, τελικά. Κατέληξα με πολύ πρησμένα μάτια. Ήταν τόσο όμορφα γυρισμένη. Και η μουσική επίσης. Το σάουντρακ είναι φανταστικό».

Η ταινία Hamnet αφηγείται τον πρόωρο χαμό του γιου του Γουίλιαμ Σαίξπηρ.

Η πριγκίπισσα Κέιτ εντυπωσίασε με μια ροζ μάξι δημιουργία Gucci, την οποία είχε φορέσει και το 2019 σε μια δεξίωση, ενώ είχε αφήσει τα μαλλιά της λιτά και κυματιστά.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ

