Πρίγκιπας Άντριου: Ακτιβιστές κρέμασαν στο Λούβρο τη φωτογραφία από τη σύλληψή του – Δείτε βίντεο

Ο διασυρμός του πρώην πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας δεν έχει τέλος με ακτιβιστές να «μετατρέπουν» σε έκθεμα στο μουσείο του Λούβρου την φωτογραφία που τον δείχνει εμφανώς ταραγμένο κατά την αποχώρησή του από αστυνομικό τμήμα μετά την σύλληψή του.

Ακτιβιστές κρέμασαν την περιβόητη φωτογραφία της σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Αντριου της Βρετανίας σε χώρο του μουσείου του Λούβρου, σε μικρή απόσταση από τη διάσημη Μόνα Λίζα. Η συμβολική αυτή κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρέμβαση των ακτιβιστών, με τη φωτογραφία του πρώην Δούκα της Υόρκης να εκτίθεται δίπλα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης παγκοσμίως, συνοδεύτηκε από σχόλια περί «πτώσης από τη χάρη», ενώ δεν έλειψαν ειρωνικές αναρτήσεις που έκαναν λόγο για ένα ακόμη «αριστούργημα» στο παρισινό μουσείο.

Η εικόνα δείχνει τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο οποίος ερευνάται στο πλαίσιο υποθέσεων που συνδέονται με τα δικαστικά έγγραφα γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν, να μεταφέρεται υπό διακριτική αστυνομική συνοδεία, με πολιτικά, στο πίσω κάθισμα οχήματος, αποχωρώντας από αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, όπου είχε δώσει κατάθεση ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος.

Activists at the Louvre hung a framed Reuters photograph of Andrew Mountbatten-Windsor slumped in the back of a car leaving a police station on the day of his arrest pic.twitter.com/OmNAOsFwmS February 22, 2026

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Ελισάβετ Β΄, Αλίσα Άντερσον, περιέγραψε τον Άντριου ως «ζαλισμένο, σοκαρισμένο και σκυφτό», τονίζοντας ότι η φωτογραφία αποτυπώνει μια «εξαιρετική κατάπτωση».

Η σύλληψή του φέρεται να πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, στο κτήμα Σάντρινγχαμ, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας. Αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά και αστυνομικοί με πολιτικά φέρονται να έφτασαν στην κατοικία όπου διαμένει μετά την αποχώρησή του από το Ουίνδσορ.

Ύστερα από περίπου 12 ώρες κράτησης, ο έκπτωτος πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο η έρευνα εις βάρος του συνεχίζεται.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στον θεσμό της μοναρχίας στη Βρετανία, ιδίως μετά την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο Επστάιν.

Η βασιλική οικογένεια στη Βρετανία περνά μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της με πιθανές πολιτικές και θεσμικές επιπτώσεις να αγγίζουν και τον αδελφό του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, καθώς και τον διάδοχο του θρόνου, τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian, ορισμένοι βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής έρευνας σχετικά με τον ρόλο του Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς φέρεται, ενώ παρείχε πληροφορίες για τον Επστάιν να ασκούσε ταυτόχρονα πιέσεις για την ενίσχυση του κυβερνητικού του ρόλου.