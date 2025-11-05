MENOY

Πούτιν: Σοβαρό θέμα οι δηλώσεις Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές

Τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις πυρηνικές δοκιμές, συζήτησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό.

Τόνισε, πάντως, πως η Ρωσία δεν έχει σχέδια να αποσυρθεί από τη Συνθήκη Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών, αλλά προειδοποίησε για την ανάγκη αντίδρασης αν παραβιαστεί η συνθήκη.

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η χώρα του παραμένει πιστή στη Συνθήκη και δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από αυτήν.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι αν οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές δοκιμές, η Ρωσία θα αναγκαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

