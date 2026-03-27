Πούτιν: Σε κρίση οι σχέσεις Ρωσίας-Ευρώπης και δεν ευθύνεται η Μόσχα γι’ αυτό

Τη θέση ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Ευρώπης βρίσκονται σε κρίση χωρίς ευθύνη της Μόσχας εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, με αντικείμενο τη διπλωματική δραστηριότητα της χώρας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους υποστήριξε ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σήμερα «σε κρίση», τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν φέρει ευθύνη για την επιδείνωση των σχέσεων.

Όπως ανέφερε, «οι σχέσεις της Ρωσίας με τις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε κρίση χωρίς δική μας υπαιτιότητα», επισημαίνοντας ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει την προοπτική αποκατάστασης των δεσμών με την Ευρώπη.

«Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων, την αποκατάσταση αυτών των σχέσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα αίτια της έντασης, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Ευρώπης έχουν πληγεί χωρίς ευθύνη της Μόσχας, ενώ χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις αναφορές πως η κατάσταση στην Ουκρανία αποτελεί αιτία της κρίσης. «Οι αναφορές στα γεγονότα στην Ουκρανία δεν έχουν επαρκή βάση», σημείωσε.

Ο Πούτιν απέδωσε την ευθύνη για την κρίση στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, καθώς και σε ηγεσίες βασικών ευρωπαϊκών χωρών. «Η ίδια η ευρωπαϊκή κρίση προκλήθηκε λόγω της ευθύνης τόσο της προηγούμενης αμερικανικής διοίκησης όσο και ορισμένων κορυφαίων ευρωπαϊκών κρατών», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2014 στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το πραξικόπημα που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστηρίχθηκε από τη Δύση αποτέλεσε την απαρχή μιας αλυσίδας εξελίξεων που συνεχίζονται έως σήμερα. «Υποστήριξαν το πραξικόπημα στην Ουκρανία, το οποίο στη συνέχεια αποτέλεσε την αιτία ολόκληρης της αλυσίδας τραγικών γεγονότων που εξακολουθούν να εκτυλίσσονται στην Ουκρανία», ανέφερε.