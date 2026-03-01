MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πούτιν: Κυνική η δολοφονία Χαμενεϊ, ήταν εξέχων πολιτικός

THESTIVAL TEAM

Στα πρώτα επίσημα σχόλιά του μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν και τις επακόλουθες αντιποίνες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τη στοχευμένη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν «κυνική δολοφονία», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος ηγέτης περιέγραψε τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως δολοφονία που παραβίασε «όλες τις νόρμες της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου», σύμφωνα με το TASS.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ θα μείνει στη μνήμη της Ρωσίας ως «εξέχων πολιτικός».

Η Μόσχα και η Τεχεράνη είναι από καιρό σημαντικοί σύμμαχοι, με το Ιράν να παρέχει στη Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων drone και βαλλιστικών πυραύλων.

