Πούτιν: Κίνδυνος να κλιμακωθούν σε περιφερειακή σύγκρουση οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μίλησε σήμερα με τέσσερις ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να κλιμακωθούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σε μια περιφερειακή σύγκρουση.

Μετά τη συνομιλία του Ρώσου προέδρου με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι «και οι δύο πλευρές εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για τον πραγματικό κίνδυνο επέκτασης της ζώνης σύγκρουσης, η οποία έχει ήδη επηρεάσει τα εδάφη αρκετών αραβικών χωρών και είναι γεμάτη με καταστροφικές συνέπειες».

«Ανάγκη για διπλωματία, εξαιρετικά επικίνδυνη η κατάσταση»

Ο Πούτιν τόνισε την ανάγκη για διπλωματία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος δήλωσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να παίξει έναν σταθεροποιητικό ρόλο, χάρη στις καλές σχέσεις της με το Ιράν και τις χώρες του Κόλπου.

Ο Πούτιν μίλησε επίσης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ αλ-Ναχιάν. «Και οι δύο πλευρές τόνισαν την αναγκαιότητα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιστρέψουμε σε μια πολιτική και διπλωματική διαδικασία», ανέφερε το Κρεμλίνο.

«Ανησυχία για τον κίνδυνο εμπλοκής τρίτων χωρών»

Παράλληλα, τόνισε ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάτ αλ-Θανί, οι δύο ηγέτες «εξέφρασαν την ανησυχία τους για τους κινδύνους της επέκτασης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο να εμπλακούν σε αυτήν τρίτες χώρες».

Τέλος, ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε επίσης με τον βασιλιά του Μπαχρέιν.