ΔΙΕΘΝΗ

Πούτιν: “Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη” – Τι είπε για το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

THESTIVAL TEAM

ΟΡώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θεωρεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία ως πιθανή βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχουν τελικές εκδοχές» και ότι «ορισμένα ζητήματα χρειάζονται συζήτηση».

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Μόσχα «βλέπει πως οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ρωσικές θέσεις», ενώ, παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τον «γελοίο».

Βλαντιμίρ Πούτιν

