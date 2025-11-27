Πού βυθίστηκε πραγματικά ο Τιτανικός: Το σημείο που σοκάρει όσους νόμιζαν ότι ήταν κοντά στην Αμερική

Ήταν 15 Απριλίου 1912, όταν ένα παγόβουνο έθεσε τέλος στο παρθενικά ταξίδι του Τιτανικού και δημιούργησε ένα απ’ τα πιο διάσημα και πολυσυζητημένα ναυάγια στον κόσμο.

Το μεγαλύτερο υπερωκεάνιο της τότε εποχής ξεκίνησε το ταξίδι του από το Σαουθάμπτον, έκανε στάσεις στη Χερβούργη και στο Κουίνσταουν και έβαλε πλώρη για Νέα Υόρκη. Μόλις την τέταρτη μέρα, μετά από περίπου 3.200 χιλιόμετρα, έγινε το μοιραίο.

Που πραγματικά βυθίστηκε ο Τιτανικός

Η πρόσκρουση συνέβη 640 χλμ. ανοιχτά του Νιούφαουντλαντ, στον ανατολικό Καναδά, πολύ πιο ανατολικά απ’ ό,τι φαντάζονται όλοι. Οι πρόσφατοι χάρτες που κυκλοφόρησαν μετά την τραγική υπόθεση του υποβρυχίου Titan της Ocean Gate, έκαναν πολλούς να συνειδητοποιήσουν ότι το ναυάγιο βρίσκεται πολύ πιο μακριά από τις αμερικανικές ακτές.

i actually have no idea where i thought the titanic sank but it was no where near america ☠️ https://t.co/sqVovda8tB — alana อราน่า (@kazinely) June 20, 2023

Από τους 2.201 επιβάτες, περίπου 1.489 βρέθηκαν στη θάλασσα. Αν και επίσημα καταγράφηκαν ως «πνιγμένοι», μία μελέτη του 2003 αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα πέθαναν από υποθερμία, καθώς το νερό είχε θερμοκρασία -2,2°C. Σε αυτές τις συνθήκες, ο θάνατος ήρθε σε μόλις λίγα λεπτά.

Μετά το περιστατικό με την Ocean Gate, πολλοί σοκαρίστηκαν από το τεράστιο βάθος στο οποίο κατέληξε ο Τιτανικός. Βρέθηκε 3.810 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρισμένο σε δύο μεγάλα τμήματα, τα οποία απέχουν μεταξύ τους περίπου 790 μέτρα.