MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πού βυθίστηκε πραγματικά ο Τιτανικός: Το σημείο που σοκάρει όσους νόμιζαν ότι ήταν κοντά στην Αμερική

|
THESTIVAL TEAM

Ήταν 15 Απριλίου 1912, όταν ένα παγόβουνο έθεσε τέλος στο παρθενικά ταξίδι του Τιτανικού και δημιούργησε ένα απ’ τα πιο διάσημα και πολυσυζητημένα ναυάγια στον κόσμο.

Το μεγαλύτερο υπερωκεάνιο της τότε εποχής ξεκίνησε το ταξίδι του από το Σαουθάμπτον, έκανε στάσεις στη Χερβούργη και στο Κουίνσταουν και έβαλε πλώρη για Νέα Υόρκη. Μόλις την τέταρτη μέρα, μετά από περίπου 3.200 χιλιόμετρα, έγινε το μοιραίο.

Που πραγματικά βυθίστηκε ο Τιτανικός

Η πρόσκρουση συνέβη 640 χλμ. ανοιχτά του Νιούφαουντλαντ, στον ανατολικό Καναδά, πολύ πιο ανατολικά απ’ ό,τι φαντάζονται όλοι. Οι πρόσφατοι χάρτες που κυκλοφόρησαν μετά την τραγική υπόθεση του υποβρυχίου Titan της Ocean Gate, έκαναν πολλούς να συνειδητοποιήσουν ότι το ναυάγιο βρίσκεται πολύ πιο μακριά από τις αμερικανικές ακτές.

Από τους 2.201 επιβάτες, περίπου 1.489 βρέθηκαν στη θάλασσα. Αν και επίσημα καταγράφηκαν ως «πνιγμένοι», μία μελέτη του 2003 αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα πέθαναν από υποθερμία, καθώς το νερό είχε θερμοκρασία -2,2°C. Σε αυτές τις συνθήκες, ο θάνατος ήρθε σε μόλις λίγα λεπτά.

Μετά το περιστατικό με την Ocean Gate, πολλοί σοκαρίστηκαν από το τεράστιο βάθος στο οποίο κατέληξε ο Τιτανικός. Βρέθηκε 3.810 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρισμένο σε δύο μεγάλα τμήματα, τα οποία απέχουν μεταξύ τους περίπου 790 μέτρα.

Τιτανικός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Τριήμερο συνέδριο στο ΑΠΘ για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ο Snik θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Έγκυος η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου για το παιχνίδι με την Μπραν στην Τούμπα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Παράταση ενός έτους στο πλαφόν 3% για τα εμπορικά ενοίκια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Παβλένκα: Αξίζαμε τη νίκη, ήμουν σίγουρος ότι θα πιάσω το πέναλτι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Ελέγχθηκαν 62 άτομα και 30 οχήματα