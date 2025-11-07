Πώς μια 11χρονη έφερε σε δύσκολη θέση τον Πούτιν: Το παράπονό της μπροστά στις κάμερες, η αντίδρασή του – Δείτε βίντεο

Σε δύσκολη θέση έφερε μια 11χρονη τον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντάς του ότι ο θείος της τραυματίστηκε στον πόλεμο αλλά τον έστειλαν ξανά στο μέτωπο, χωρίς να λάβει κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Η 11χρονη Κίρα από τη Σιβηρία, έχει ήδη χάσει τον 36χρονο πατέρα της Βλαντίμιρ Πιμένοφ, που είχε επιστρατευθεί και σκοτώθηκε πέρυσι στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Σε μια συνάντηση που είχε με τον Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, δεν του αποκάλυψε το πένθος της, αλλά τον παρακάλεσε να βοηθήσει να σωθεί ο 46χρονος θείος της.

«Ο θείος μου είναι τώρα στο μέτωπο» είπε στον Πούτιν, ο οποίος ήταν περιτριγυρισμένος από θρησκευτικούς ηγέτες.

«Τραυματίστηκε στο χέρι, ήταν στο νοσοκομείο» είπε η 11χρονη, περιγράφοντας την κατάστασή του, και χωρίς να διστάσει συνέχισε λέγοντας: «Δεν τον φροντίζουν καθόλου και τώρα τον στέλνουν πίσω σε μια αποστολή για να πολεμήσει. Θα ήθελα να μεταφερθεί σε ένα καλό νοσοκομείο στη Ρωσία».

Ο Πούτιν, που φαινόταν να νιώθει άβολα, είπε: «Σίγουρα θα τον βρούμε, εντάξει;».

Τότε η μικρή επέμεινε και φρόντισε να του πει το όνομα του θείου της, Άντον Φισιούρα, ώστε να μάθει ο Ρώσος πρόεδρος για ποιον πρόκειται. «Βεβαίως. Σε ευχαριστώ που τον θυμήθηκες» είπε ο Πούτιν, φιλώντας το κορίτσι στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Φισιούρα έχει δύο γιους, ηλικίας εννέα και 18 ετών. Το κορίτσι έχει και άλλους δύο θείους που πολεμούν στο μέτωπο. Η μητέρα της Κίρα, Βικτόρια Πιμένοβα, εργάζεται ως δικηγόρος στην Επιτροπή Οικογενειών Πολεμιστών της Πατρίδας, και έχει ακόμα μία κόρη.

Ο πατέρας της Κίρα τιμήθηκε με το παράσημο του Τάγματος του Θάρρους. Η Κίρα έδωσε στον Πούτιν και μια Τσεμπουράσκα, ένα παιχνίδι της σοβιετικής εποχής με τεράστια στρογγυλά αυτιά, την οποία έφτιαξε η ίδια.

«Έπλεξα την Τσεμπουράσκα για τον θείο μου Άντον, μετά για τον θείο Βάνια και τον θείο Γιούρα, που τώρα υπερασπίζονται την πατρίδα», είπε. «Τα παιχνίδια μου σίγουρα θα τους φέρουν τύχη», συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο