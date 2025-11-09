Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Τουλάχιστον 11 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία – Βίντεο και φωτο

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους το βράδυ της Κυριακής (9/11) στη Σλοβακία, όταν το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, όπως ανακοίνωσαν η Αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

WATCH: Ambulances respond to train collision on Pezinok–Bratislava Main Station line — Aktuality

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν.

Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.

PHOTO: Pezinok–Bratislava Main Station line

Ένας επιβάτης που μίλησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk, είπε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος.

🚨🇸🇰#BREAKING | NEWS ⚠️

Update over 30 people injured some in serious condition after two trains collide in Slovakia at the Bratislava main station.



Massive search and rescue ongoing with hundreds of emergency responders helping with the injured and victims and passengers stuck… pic.twitter.com/HoWb3wqcmc — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025

Το ατύχημα αυτό είναι το δεύτερο που σημειώνεται στη χώρα μέσα σε έναν μήνα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 91 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ