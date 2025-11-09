MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Τουλάχιστον 11 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία – Βίντεο και φωτο

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους το βράδυ της Κυριακής (9/11) στη Σλοβακία, όταν το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, όπως ανακοίνωσαν η Αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν.

Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.

Ένας επιβάτης που μίλησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk, είπε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος.

Το ατύχημα αυτό είναι το δεύτερο που σημειώνεται στη χώρα μέσα σε έναν μήνα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 91 άνθρωποι.

