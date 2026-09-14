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Πολωνία: Η Βαρσοβία εντόπισε ρωσικό drone στη Βαλτική Θάλασσα

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός στην Πολωνία μετά τον εντοπισμό drone από τον στρατό στις ακτές της Βαλτικής στα βόρεια της χώρας, ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό drone, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (14.09.2026) ο υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς.

«Ο στρατός εντόπισε και ανέσυρε ένα drone από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στην παραλία του Ρουσινόβο, πλησίον του Γιαροσλάβιετς», έγραψε με ανάρτηση στο X ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας.

«Η αρχική εξέταση υποδεικνύει ότι πρόκειται για ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», πρόσθεσε.

Χθες Κυριακή (13.09.2026), ένα ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, λίγο αφότου ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες είχαν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με επανειλημμένες εισβολές drone, γεγονός που τροφοδοτεί φόβους ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να επεκταθεί μέσα από τα σύνορα κράτους μέλους της Συμμαχίας.

Drone Πολωνία

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